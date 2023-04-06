Беликов Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1889
Бракосочетание
26.01.1914
Рождение ребёнка
16.11.1914
Сын: Беликов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Беликова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
15.02.1921
Сын: Беликов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Беликова Евдокия Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно