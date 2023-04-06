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Беликов Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1889

Отец: Беликов Григорий Аристархович

Мать: Беликова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
26.01.1914

Жена: Беликова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
16.11.1914

Сын: Беликов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Беликова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
15.02.1921

Сын: Беликов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Беликова Евдокия Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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