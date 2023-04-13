Беликова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1883

Сын: Беликов Тарас Григорьевич

Отец ребёнка: Беликов Григорий Аристархович

Рождение ребёнка
16.01.1885

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Беликов Григорий Аристархович

Рождение ребёнка
26.01.1887

Сын: Беликов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Беликов Григорий Аристархович

Рождение ребёнка
10.02.1889

Сын: Беликов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Беликов Григорий Аристархович

Рождение ребёнка
25.03.1891

Дочь: Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Беликов Григорий Аристархович

Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Беликов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Беликов Григорий Аристархович

Рождение ребёнка
14.03.1896

Сын: Беликов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Беликов Григорий Аристархович

Рождение ребёнка
25.06.1898

Дочь: Дурнева Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Беликов Григорий Аристархович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беликов Григорий Аристархович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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