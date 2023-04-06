Беликов Григорий Аристархович
Место рождения
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Рождение ребёнка
25.02.1883
Сын: Беликов Тарас Григорьевич
Мать ребёнка: Беликова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
16.01.1885
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Беликова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
26.01.1887
Мать ребёнка: Беликова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
10.02.1889
Сын: Беликов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Беликова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
25.03.1891
Дочь: Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Беликова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
01.05.1893
Сын: Беликов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Беликова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
14.03.1896
Сын: Беликов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Беликова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1898
Дочь: Дурнева Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Беликова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно