Беликова (Квитка) Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рождения02.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1894
Отец: Квитка Антон Федорович
Мать: Квитка Мария Ивановна
Бракосочетание
26.01.1914
Рождение ребёнка
16.11.1914
Сын: Беликов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Беликов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
15.02.1921
Сын: Беликов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Беликов Дмитрий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно