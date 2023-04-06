Беликова (Квитка) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликова (Квитка) Евдокия Антоновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

02.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1894

Отец: Квитка Антон Федорович

Мать: Квитка Мария Ивановна

Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Беликов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
16.11.1914

Сын: Беликов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Беликов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
15.02.1921

Сын: Беликов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Беликов Дмитрий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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