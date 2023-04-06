Булашевич (Ладомирская) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булашевич (Ладомирская) Елена Степановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.02.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1864

Отец: Маджугинский Степан Павлович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Новицкая Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Колтовской Владимир

Рождение ребёнка
23.10.1901

Сын: Булашевич Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Булашевич Яков Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колтовской Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булашевич Яков Николаевич

Смерть
Неизвестно
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