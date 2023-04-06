Булашевич (Ладомирская) Елена Степановна
Место рождения
Дата рождения10.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1864
Отец: Маджугинский Степан Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Новицкая Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Колтовской Владимир
Рождение ребёнка
23.10.1901
Сын: Булашевич Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Булашевич Яков Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колтовской Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно