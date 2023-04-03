Булашевич Яков Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1901
Сын: Булашевич Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Булашевич Елена Степановна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно