Булашевич Яков Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булашевич Яков Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1901

Сын: Булашевич Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Булашевич Елена Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булашевич Елена Степановна

Смерть
Неизвестно
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