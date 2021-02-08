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Семёнычев Олег Анатольевич

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Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.03.1965

Дата смерти

08.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1965

Отец: Семёнычев Анатолий Иванович

Мать: Семёнычева Нина Петровна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.12.1987

Жена: Семёнычева Марина Владимировна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1988

Сын: Семёнычев Виталий Олегович

Мать ребёнка: Семёнычева Марина Владимировна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1992

Дочь: Аринина Светлана Олеговна

Мать ребёнка: Семёнычева Марина Владимировна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.02.2021
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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