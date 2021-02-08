Семёнычев Олег Анатольевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1965
Дата смерти08.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1965
Бракосочетание
18.12.1987
Рождение ребёнка
07.07.1988
Сын: Семёнычев Виталий Олегович
Мать ребёнка: Семёнычева Марина Владимировна
Рождение ребёнка
11.04.1992
Дочь: Аринина Светлана Олеговна
Мать ребёнка: Семёнычева Марина Владимировна
Смерть
08.02.2021