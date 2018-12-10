Семёнычева (Пупышева) Марина Владимировна
Место рождения
Дата рождения20.06.1967
Дата смерти10.12.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1967
Бракосочетание
18.12.1987
Рождение ребёнка
07.07.1988
Сын: Семёнычев Виталий Олегович
Отец ребёнка: Семёнычев Олег Анатольевич
Рождение ребёнка
11.04.1992
Дочь: Аринина Светлана Олеговна
Отец ребёнка: Семёнычев Олег Анатольевич
Смерть
10.12.2018