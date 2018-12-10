Семёнычева (Пупышева) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнычева (Пупышева) Марина Владимировна

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Место рождения

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.06.1967

Дата смерти

10.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1967

Отец: Пупышев Владимир Николаевич

Мать: Пупышева Лидия Алексеевна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.12.1987

Муж: Семёнычев Олег Анатольевич

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1988

Сын: Семёнычев Виталий Олегович

Отец ребёнка: Семёнычев Олег Анатольевич

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1992

Дочь: Аринина Светлана Олеговна

Отец ребёнка: Семёнычев Олег Анатольевич

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.12.2018
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