Аринина (Cемёнычева) Светлана Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аринина (Cемёнычева) Светлана Олеговна

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Место рождения

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.04.1992

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1967 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1992

Отец: Семёнычев Олег Анатольевич

Мать: Семёнычева Марина Владимировна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.09.2015

Муж: скрыто настройками приватности

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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