Аринина (Cемёнычева) Светлана Олеговна
Место рождения
Дата рождения11.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1992
Бракосочетание
11.09.2015
Муж: скрыто настройками приватности
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности