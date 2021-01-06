Семёнычева (Рассадина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнычева (Рассадина) Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1941

Дата смерти

06.01.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1965

Сын: Семёнычев Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Семёнычев Анатолий Иванович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.01.2021
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