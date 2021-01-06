Семёнычева (Рассадина) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1941
Дата смерти06.01.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1965
Сын: Семёнычев Олег Анатольевич
Отец ребёнка: Семёнычев Анатолий Иванович
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.01.2021