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Долматов Тимофей Никифоров

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

18.12.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Долматов Никифор Андреев

Мать: ?

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Долматова) Марина Тимофеевна

Мать ребёнка: Долматова Матрена Степанова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Архипова (Долматова) Матрёна Тимофеева

Мать ребёнка: Долматова Матрена Степанова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Архипова (Долматова) Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Долматова Матрена Степанова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Долматов Севастьян Тимофеевич

Мать ребёнка: Долматова Матрена Степанова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.03.1838

Сын: Долматов Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Долматова Матрена Степанова

Смерть
18.12.1861
Причина смерти: От кашля

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