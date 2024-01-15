Долматов Тимофей Никифоров
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти18.12.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Долматов Никифор Андреев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Долматова) Марина Тимофеевна
Мать ребёнка: Долматова Матрена Степанова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Архипова (Долматова) Матрёна Тимофеева
Мать ребёнка: Долматова Матрена Степанова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Архипова (Долматова) Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Долматова Матрена Степанова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Долматов Севастьян Тимофеевич
Мать ребёнка: Долматова Матрена Степанова
Рождение ребёнка
14.03.1838
Сын: Долматов Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Долматова Матрена Степанова
Смерть
18.12.1861
Причина смерти: От кашля