Долматова Матрена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Долматова) Марина Тимофеевна
Отец ребёнка: Долматов Тимофей Никифоров
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Архипова (Долматова) Матрёна Тимофеева
Отец ребёнка: Долматов Тимофей Никифоров
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Архипова (Долматова) Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Долматов Тимофей Никифоров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Долматов Севастьян Тимофеевич
Отец ребёнка: Долматов Тимофей Никифоров
Рождение ребёнка
14.03.1838
Сын: Долматов Алексей Тимофеев
Отец ребёнка: Долматов Тимофей Никифоров
Смерть
Неизвестно