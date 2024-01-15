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Долматова Матрена Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Долматова) Марина Тимофеевна

Отец ребёнка: Долматов Тимофей Никифоров

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Архипова (Долматова) Матрёна Тимофеева

Отец ребёнка: Долматов Тимофей Никифоров

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Архипова (Долматова) Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Долматов Тимофей Никифоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Долматов Севастьян Тимофеевич

Отец ребёнка: Долматов Тимофей Никифоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.03.1838

Сын: Долматов Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Долматов Тимофей Никифоров

Смерть
Неизвестно

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