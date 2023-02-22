Архипова Матрёна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова Матрёна Тимофеева

Архипова Матрёна Тимофеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Архипов Григорий Федотов

Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров

Рождение ребёнка
1848

Сын: Архипов Иван Федотов

Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров

Рождение ребёнка
1850

Сын: Архипов Василий Федотов

Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров

Рождение ребёнка
1853

Сын: Архипов Пётр Федотов

Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Авдотья Федотова

Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров

Рождение ребёнка
30.10.1862

Сын: Архипов Павел Федотов

Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.06.1865

Сын: Архипов Тихон Федотов

Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1867

Сын: Архипов Алексей Федотович

Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Федот Егоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close