Архипова Матрёна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров
Рождение ребёнка
1848
Сын: Архипов Иван Федотов
Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров
Рождение ребёнка
1853
Сын: Архипов Пётр Федотов
Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Авдотья Федотова
Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров
Рождение ребёнка
30.10.1862
Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров
Рождение ребёнка
16.06.1865
Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров
Рождение ребёнка
12.03.1867
Сын: Архипов Алексей Федотович
Отец ребёнка: Архипов Федот Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Федот Егоров
Смерть
Неизвестно