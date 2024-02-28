Махина (Шестакова) Анисья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1878 ст.
Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#64 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Петухово - Никифор Иванович Князев, Григорий Ерофеевич Махин. по невесте - д. Дьяково - Назар и Федор Наза... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Дочь: Федосия Николаевна
Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
05.04.1881 ст.
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич
Запись № 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#161
Рождение ребёнка
19.02.1883 ст.
Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич
Запись № 8 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#81
Рождение ребёнка
14.02.1884 ст.
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич
Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#283
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно