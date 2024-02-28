Махина (Шестакова) Анисья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махина (Шестакова) Анисья Федоровна

Место рождения

Дьяково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
12.02.1878 ст.

Муж: Махин Николай Яковлевич

Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#64 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Петухово - Никифор Иванович Князев, Григорий Ерофеевич Махин. по невесте - д. Дьяково - Назар и Федор Наза... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Дочь: Федосия Николаевна

Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.04.1881 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#161
Рождение ребёнка
19.02.1883 ст.

Сын: Махин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 8 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#81
Рождение ребёнка
14.02.1884 ст.

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#283
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Махин Артемий Николаевич

Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Сын: Махин Яков Николаевич

Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Сын: Махин Гаврил Николаевич

Отец ребёнка: Махин Николай Яковлевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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