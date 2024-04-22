Махин Артемий Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1887 ст.
Отец: Махин Николай Яковлевич
Мать: Махина Анисья Федоровна
Запись № 6 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#162
Крещение
12.04.1887 ст.
д.Петухово - Александр Яковлевич Махин и девица Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Дочь: Параскева Артемия
Мать ребёнка: Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Дочь: Анна Артемия
Мать ребёнка: Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Васильевна
Смерть
Неизвестно