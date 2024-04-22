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Махин Артемий Николаевич

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.04.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1887 ст.

Отец: Махин Николай Яковлевич

Мать: Махина Анисья Федоровна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 6 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#162
Крещение
12.04.1887 ст.
д.Петухово - Александр Яковлевич Махин и девица Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Дочь: Параскева Артемия

Мать ребёнка: Лидия Васильевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Дочь: Анна Артемия

Мать ребёнка: Лидия Васильевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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