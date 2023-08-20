Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Сухов Владимир Александрович
Сухов Владимир Александрович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Дата смерти
2008
Пол
Мужской
Отец
Сухов Александр Александрович
Мать
Сухов Любовь Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Сухов Александр Александрович
Мать:
Сухов Любовь Александровна
Смерть
2008
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия