Сухов Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Сухов Николай Александрович

Отец ребёнка: Сухов Александр Александрович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Сухов Нина Александровна

Отец ребёнка: Сухов Александр Александрович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Сухов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Сухов Александр Александрович

Смерть
2018
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