Сухов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Сухов Николай Александрович

Мать ребёнка: Сухов Любовь Александровна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Сухов Нина Александровна

Мать ребёнка: Сухов Любовь Александровна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Сухов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Сухов Любовь Александровна

Смерть
1988
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