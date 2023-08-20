Сухов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1951
Сын: Сухов Николай Александрович
Мать ребёнка: Сухов Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Сухов Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Сухов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Сухов Любовь Александровна
Смерть
1988