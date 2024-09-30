Ермил Дементьев
Место рожденияШувое
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиС 1748 по 1771
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Дементий Меркурьев
Мать: Авдотья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Калинина
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Ларион Ермилов
Мать ребёнка: Ксения Калинина
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Екатерина Ермилова
Мать ребёнка: Ксения Калинина
Рождение ребёнка
1737
Сын: Евдоким Ермилов
Мать ребёнка: Ксения Калинина
Смерть
С 1748 по 1771