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Ермил Дементьев

Место рождения

Шувое

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

С 1748 по 1771

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Дементий Меркурьев

Мать: Авдотья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Калинина

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Ларион Ермилов

Мать ребёнка: Ксения Калинина

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Екатерина Ермилова

Мать ребёнка: Ксения Калинина

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Евдоким Ермилов

Мать ребёнка: Ксения Калинина

Шувое, Егорьевск, Московская область
Смерть
С 1748 по 1771
Шувое, Егорьевск, Московская область

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