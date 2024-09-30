Ксения Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Калинина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

С 1771 по 1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1695 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермил Дементьев

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Ларион Ермилов

Отец ребёнка: Ермил Дементьев

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Екатерина Ермилова

Отец ребёнка: Ермил Дементьев

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Евдоким Ермилов

Отец ребёнка: Ермил Дементьев

Шувое, Егорьевск, Московская область
Смерть
С 1771 по 1779
Шувое, Егорьевск, Московская область

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