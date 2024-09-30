Ксения Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1701
Дата смертиС 1771 по 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермил Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Ларион Ермилов
Отец ребёнка: Ермил Дементьев
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Екатерина Ермилова
Отец ребёнка: Ермил Дементьев
Рождение ребёнка
1737
Сын: Евдоким Ермилов
Отец ребёнка: Ермил Дементьев
Смерть
С 1771 по 1779