Ларион Ермилов
Место рожденияШувое
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиС 1748 по 1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Ермил Дементьев
Мать: Ксения Калинина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Михайлова
Смерть
С 1748 по 1771
Рождение ребёнка
1750
Сын: Николай Ларионов
Мать ребёнка: Федосия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Афанасий Ларионов
Мать ребёнка: Федосия Михайлова