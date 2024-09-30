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Ларион Ермилов

Место рождения

Шувое

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

С 1748 по 1771

Пол

Мужской

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

Около 1701 г.р.

Жена

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Ермил Дементьев

Мать: Ксения Калинина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Михайлова

Смерть
С 1748 по 1771
Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Николай Ларионов

Мать ребёнка: Федосия Михайлова

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Афанасий Ларионов

Мать ребёнка: Федосия Михайлова

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