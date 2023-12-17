Юденко Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения16.06.1990
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1990
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.04.2012
Муж: скрыто настройками приватности
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
14.11.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Пермь, Пермский, Пермский край