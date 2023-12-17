Юденко Наталья Викторовна 16.06.1990 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юденко Наталья Викторовна

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Место рождения

Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

16.06.1990

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1990

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
26.04.2012

Муж: скрыто настройками приватности

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
14.11.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край

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