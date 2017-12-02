Веленко Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1930
Дата смерти02.12.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1930
Отец: не указан
Мать: Голубко Надежда
Рождение ребёнка
01.02.1949
Сын: Веленко Виталий Леонтьевич
Отец ребёнка: Веленко Леонид Николаевич
Залесье, Барановичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.08.1954
Дочь: Садовская Галина Леонтьевна
Отец ребёнка: Веленко Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
08.03.1958
Дочь: Романович Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Веленко Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
13.11.1962
Сын: Веленко Валерий Леонидович
Отец ребёнка: Веленко Леонид Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.2017