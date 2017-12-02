Веленко Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веленко Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1930

Дата смерти

02.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1930

Отец: не указан

Мать: Голубко Надежда

Рождение ребёнка
01.02.1949

Сын: Веленко Виталий Леонтьевич

Отец ребёнка: Веленко Леонид Николаевич

Залесье, Барановичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.08.1954

Дочь: Садовская Галина Леонтьевна

Отец ребёнка: Веленко Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
08.03.1958

Дочь: Романович Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Веленко Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
13.11.1962

Сын: Веленко Валерий Леонидович

Отец ребёнка: Веленко Леонид Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веленко Леонид Николаевич

Смерть
02.12.2017
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