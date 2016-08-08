Веленко Леонид Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1928
Дата смерти08.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928
Отец: Веленко Николай Леонтьевич
Мать: Веленко Надежда
Рождение ребёнка
01.02.1949
Сын: Веленко Виталий Леонтьевич
Мать ребёнка: Веленко Елена Александровна
Рождение ребёнка
05.08.1954
Дочь: Садовская Галина Леонтьевна
Мать ребёнка: Веленко Елена Александровна
Рождение ребёнка
08.03.1958
Дочь: Романович Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Веленко Елена Александровна
Рождение ребёнка
13.11.1962
Сын: Веленко Валерий Леонидович
Мать ребёнка: Веленко Елена Александровна
Бракосочетание
06.05.?
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.2016
Вольно, Барановичский район, Брестская область