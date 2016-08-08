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Веленко Леонид Николаевич

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Место рождения

Залесье, Барановичский район, Брестская область

Дата рождения

19.08.1928

Дата смерти

08.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928

Отец: Веленко Николай Леонтьевич

Мать: Веленко Надежда

Залесье, Барановичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.02.1949

Сын: Веленко Виталий Леонтьевич

Мать ребёнка: Веленко Елена Александровна

Залесье, Барановичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.08.1954

Дочь: Садовская Галина Леонтьевна

Мать ребёнка: Веленко Елена Александровна

Рождение ребёнка
08.03.1958

Дочь: Романович Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Веленко Елена Александровна

Рождение ребёнка
13.11.1962

Сын: Веленко Валерий Леонидович

Мать ребёнка: Веленко Елена Александровна

Бракосочетание
06.05.?

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веленко Елена Александровна

Смерть
08.08.2016
Вольно, Барановичский район, Брестская область
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