Романович (Веленко) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романович (Веленко) Людмила Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1958

Отец: Веленко Леонид Николаевич

Мать: Веленко Елена Александровна

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