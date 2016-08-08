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Садовская (Веленко) Галина Леонтьевна
Садовская (Веленко) Галина Леонтьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.08.1954
Пол
Женский
Отец
Веленко Леонид Николаевич
1928 г.р.
Мать
Веленко Елена Александровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1954
Отец:
Веленко Леонид Николаевич
Мать:
Веленко Елена Александровна
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