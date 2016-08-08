Садовская (Веленко) Галина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовская (Веленко) Галина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1954

Отец: Веленко Леонид Николаевич

Мать: Веленко Елена Александровна

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