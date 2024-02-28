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Шелаева Александра Васильевна

Место рождения

Каменноозерское, Богданович, Свердловская область

Дата рождения

01.09.1924

Дата смерти

15.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1924

Отец: Осинцев Василий Тимофеевич

Мать: Осинцева Анастасия

Каменноозерское, Богданович, Свердловская область
Бракосочетание
29.05.1949

Муж: Шелаев Василий Петрович

Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелаев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шелаев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелаев Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Шелаев Василий Петрович

Смерть
15.06.1981
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