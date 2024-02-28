Шелаева Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1924
Дата смерти15.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1924
Отец: Осинцев Василий Тимофеевич
Мать: Осинцева Анастасия
Бракосочетание
29.05.1949
Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелаев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Шелаев Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шелаев Василий Петрович
Смерть
15.06.1981