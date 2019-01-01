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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2910Каменноозерское, сел.при оз. Каменном.4819146438460Церковь православная 1. Часовня православная 1. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
843. Каменноозерское, село бывшее государственное, при озере Каменном, дворов 146, жителей 1136, церковь православная, часовня, школа, синильня, 3 лавки, 3 базара: 9-го м Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
5) с. Каменноозерское на озере Каменном, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Каменноозерское общество296847817Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские5415
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688868Каменноозерскоесело56°39'с.ш.61°50'в.д.O-41-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65707000256с Каменноозерскоесело