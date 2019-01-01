село Каменноозерское, Богданович, Свердловская область (на 2019) — Familio

Каменноозерское

Богданович, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2910Каменноозерское, сел.при оз. Каменном.4819146438460Церковь православная 1. Часовня православная 1. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Кунарская волость
843. Каменноозерское, село бывшее государственное, при озере Каменном, дворов 146, жителей 1136, церковь православная, часовня, школа, синильня, 3 лавки, 3 базара: 9-го м Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Кунарская волость
5) с. Каменноозерское на озере Каменном, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Каменноозерское общество296847817Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские5415

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Богдановичский район
688868Каменноозерскоесело56°39'с.ш.61°50'в.д.O-41-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Богданович
65707000256с Каменноозерскоесело

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