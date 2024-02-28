Чирибушкин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирибушкин Дмитрий

Место рождения

Мценск, город Мценск, Орловская область

Дата рождения

02.10.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Мценск, город Мценск, Орловская область
Бракосочетание
30.06.2006

Жена: Чирибушкина Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
02.12.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чирибушкина Наталья Владимировна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер, менеджер
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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