Чирибушкина (Ланина) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирибушкина (Ланина) Наталья Владимировна

Место рождения

Мценск, город Мценск, Орловская область

Дата рождения

21.04.1981

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1974 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1981

Отец: Ланин Владимир Николаевич

Мать: Ланина Светлана Вилленовна

Мценск, город Мценск, Орловская область
Бракосочетание
30.06.2006

Муж: Чирибушкин Дмитрий

Рождение ребёнка
02.12.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирибушкин Дмитрий

Орёл, город Орёл, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Программист
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва