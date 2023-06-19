Чирибушкина (Ланина) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения21.04.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1981
Бракосочетание
30.06.2006
Муж: Чирибушкин Дмитрий
Рождение ребёнка
02.12.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чирибушкин Дмитрий
Орёл, город Орёл, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Программист
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва