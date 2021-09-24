Куколина (Семенова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенов Иван
Мать: Семенова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1946
Дочь: Холопова Анисья Захаровна
Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куколина Мария Захаровна
Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куколин Николай Захарович
Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куколин Герасим Захарович
Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куколина Анна Захаровна
Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куколина Вера Захаровна
Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куколина Александра Захаровна
Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куколина Раиса Захаровна
Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куколина Мария Захаровна
Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипова Нина Захаровна
Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович
Смерть
Неизвестно