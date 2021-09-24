Куколина (Семенова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуколина (Семенова) Екатерина Ивановна

Куколина (Семенова) Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Иван

Мать: Семенова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1946

Дочь: Холопова Анисья Захаровна

Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куколина Мария Захаровна

Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куколин Николай Захарович

Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куколин Герасим Захарович

Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куколина Анна Захаровна

Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куколина Вера Захаровна

Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куколина Александра Захаровна

Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куколина Раиса Захаровна

Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куколина Мария Захаровна

Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипова Нина Захаровна

Отец ребёнка: Куколин Захар Герасимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close