Семенов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Семенова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Семенова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куколина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Семенова Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно