Семенова (Сорокина) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Сорокина) Анисья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Семенов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Семенов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куколина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Семенов Иван

Смерть
Неизвестно
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