Холопова (Куколина) Анисья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1946
Дата смерти24.09.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1946
Рождение ребёнка
16.02.1970
Дочь: Фомина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Холопов Николай Георгиевич
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.04.1976
Дочь: Гришина Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Холопов Николай Георгиевич
Смерть
24.09.2021