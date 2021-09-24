Холопова (Куколина) Анисья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопова (Куколина) Анисья Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1946

Дата смерти

24.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1946

Отец: Куколин Захар Герасимович

Мать: Куколина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1970

Дочь: Фомина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Холопов Николай Георгиевич

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.04.1976

Дочь: Гришина Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Холопов Николай Георгиевич

Смерть
24.09.2021
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