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Холопов Николай Георгиевич

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Место рождения

Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

27.04.1952

Дата смерти

21.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1952

Отец: Холопов Егор Иванович

Мать: Митрошина Анна Ивановна

Темников, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.02.1970

Дочь: Фомина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Холопова Анисья Захаровна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.04.1976

Дочь: Гришина Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Холопова Анисья Захаровна

Смерть
21.02.2018
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