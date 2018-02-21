Холопов Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения27.04.1952
Дата смерти21.02.2018
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1952
Отец: Холопов Егор Иванович
Мать: Митрошина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1970
Дочь: Фомина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Холопова Анисья Захаровна
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.04.1976
Дочь: Гришина Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Холопова Анисья Захаровна
Смерть
21.02.2018