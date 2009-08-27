Емельянов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Валентин

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.05.1949

Дата смерти

27.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1949

Отец: Емельянов Дмитрий

Мать: Емельянова Прасковья

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Бракосочетание
08.06.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
03.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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Смерть
27.08.2009
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
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