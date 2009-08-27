Емельянов Валентин
Место рождения
Дата рождения01.05.1949
Дата смерти27.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1949
Отец: Емельянов Дмитрий
Мать: Емельянова Прасковья
Москва, Россия
Бракосочетание
08.06.1978
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
03.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
27.08.2009
Москва, Россия