Емельянов Дмитрий
Место рождения
Дата рождения10.05.1911
Дата смерти26.04.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1911
Отец: Емельянов Плотон
Мать: не указана
Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1932
Дочь: Теплякова (Емельянов) Раиса
Мать ребёнка: Емельянова (Баклашова) Прасковья
Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1949
Сын: Емельянов Валентин
Мать ребёнка: Емельянова (Баклашова) Прасковья
Москва, Россия
Смерть
26.04.1966
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Долгопрудненское (Новодачное) кладбище