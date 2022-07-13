Емельянов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Дмитрий

Емельянов Дмитрий

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

10.05.1911

Дата смерти

26.04.1966

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1911

Отец: Емельянов Плотон

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова (Баклашова) Прасковья

Рождение ребёнка
29.06.1932

Дочь: Теплякова (Емельянов) Раиса

Мать ребёнка: Емельянова (Баклашова) Прасковья

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1949

Сын: Емельянов Валентин

Мать ребёнка: Емельянова (Баклашова) Прасковья

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Смерть
26.04.1966
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Долгопрудненское (Новодачное) кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.