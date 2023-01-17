Емельянова (Баклашова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения31.10.1911
Дата смерти13.10.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1911
Отец: Баклашов Кузьма
Мать: не указана
Рязанская область
Рождение ребёнка
29.06.1932
Дочь: Теплякова Раиса
Отец ребёнка: Емельянов Дмитрий
Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1949
Сын: Емельянов Валентин
Отец ребёнка: Емельянов Дмитрий
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельянов Дмитрий
Смерть
13.10.1990
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Долгопрудненское (Новодачное) кладбище