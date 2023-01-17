Емельянова (Баклашова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Баклашова) Прасковья

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

31.10.1911

Дата смерти

13.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1911

Отец: Баклашов Кузьма

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рязанская область
Рождение ребёнка
29.06.1932

Дочь: Теплякова Раиса

Отец ребёнка: Емельянов Дмитрий

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1949

Сын: Емельянов Валентин

Отец ребёнка: Емельянов Дмитрий

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Дмитрий

Смерть
13.10.1990
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Долгопрудненское (Новодачное) кладбище
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