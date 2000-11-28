Чернохатова (Федосеева) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения12.07.1908
Дата смерти28.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голикова (Чернохатова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Чернохатов Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова (Чернохатова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Чернохатов Иван Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1937
Сын: Чернохатов Виктор Иванович
Отец ребёнка: Чернохатов Иван Никитович
Рождение ребёнка
11.12.1939
Сын: Чернохатов Николай Иванович
Отец ребёнка: Чернохатов Иван Никитович
Михайловский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
28.11.2000