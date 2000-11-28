Чернохатова (Федосеева) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернохатова (Федосеева) Анна Степановна

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Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

12.07.1908

Дата смерти

28.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908

Отец: Федосеев Степан (Стефан) Федотович

Мать: Федосеева (Крайникова) Евдокия Савельевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голикова (Чернохатова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Чернохатов Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова (Чернохатова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Чернохатов Иван Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернохатов Иван Никитович

Рождение ребёнка
08.08.1937

Сын: Чернохатов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Чернохатов Иван Никитович

Рождение ребёнка
11.12.1939

Сын: Чернохатов Николай Иванович

Отец ребёнка: Чернохатов Иван Никитович

Михайловский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
28.11.2000

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