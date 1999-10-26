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Чернохатов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1937

Дата смерти

26.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1937

Отец: Чернохатов Иван Никитович

Мать: Чернохатова (Федосеева) Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.06.1961

Дочь: Томаровская (Чернохатова) Галина Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.06.1961

Дочь: Кузнецова (Чернохатова) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.10.1999

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