Чернохатов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1937
Дата смерти26.10.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.06.1961
Дочь: Томаровская (Чернохатова) Галина Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.06.1961
Дочь: Кузнецова (Чернохатова) Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.10.1999