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Чернохатов Иван Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

28.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голикова (Чернохатова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Чернохатова (Федосеева) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова (Чернохатова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Чернохатова (Федосеева) Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернохатова (Федосеева) Анна Степановна

Рождение ребёнка
08.08.1937

Сын: Чернохатов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Чернохатова (Федосеева) Анна Степановна

Рождение ребёнка
11.12.1939

Сын: Чернохатов Николай Иванович

Мать ребёнка: Чернохатова (Федосеева) Анна Степановна

Михайловский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
28.12.1941
Денесиха, Старицкий муниципальный район, Тверская область

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