Чернохатов Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти28.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голикова (Чернохатова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Чернохатова (Федосеева) Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1937
Сын: Чернохатов Виктор Иванович
Мать ребёнка: Чернохатова (Федосеева) Анна Степановна
Рождение ребёнка
11.12.1939
Сын: Чернохатов Николай Иванович
Мать ребёнка: Чернохатова (Федосеева) Анна Степановна
Михайловский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
28.12.1941
Денесиха, Старицкий муниципальный район, Тверская область