Алымов Стефан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти24.07.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Алымов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Алымова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Алымов Тимофей Стефанович
Мать ребёнка: Алымова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
04.07.1852
Мать ребёнка: Алымова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Алымов Тимофей Стефанович
Мать ребёнка: Алымова Анна Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алымова Анна Стефановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.07.1873
Причина смерти: старость