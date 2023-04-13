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Алымов Стефан Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

24.07.1873

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Алымов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Алымов Илья Стефанович

Мать ребёнка: Алымова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Алымов Тимофей Стефанович

Мать ребёнка: Алымова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
04.07.1852

Сын: Алымов Филипп Стефанович

Мать ребёнка: Алымова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Алымов Тимофей Стефанович

Мать ребёнка: Алымова Анна Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алымова Анна Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.07.1873
Причина смерти: старость
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