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Алымов Илья Стефанович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

1840

Дата смерти

08.04.1904

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Алымов Стефан Михайлович

Мать: Алымова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
13.07.1862

Сын: Алымов Гавриил Ильич

Мать ребёнка: Алымова Марфа Афанасьевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Исаевская Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Алымова Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алымова Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алымова Марфа Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.1904
Причина смерти: старость
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