Алымов Илья Стефанович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти08.04.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Алымов Стефан Михайлович
Мать: Алымова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
13.07.1862
Сын: Алымов Гавриил Ильич
Мать ребёнка: Алымова Марфа Афанасьевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Исаевская Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Алымова Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.1904
Причина смерти: старость