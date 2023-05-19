Алымов Тимофей Стефанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Алымов Стефан Михайлович
Мать: Алымова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
01.05.1892
Дочь: Юрко Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Алымова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
21.05.1894
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Алымова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1896
Мать ребёнка: Алымова Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно