Алымов Тимофей Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алымов Тимофей Стефанович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Алымов Стефан Михайлович

Мать: Алымова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
01.05.1892

Дочь: Юрко Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Алымова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Алымова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
01.08.1896

Сын: Алымов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Алымова Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алымова Пелагея Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно