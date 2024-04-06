Солтан Антоний Иосифович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Солтан Иосиф Семёнович
Мать: Солтан Ксения Евсеевна
Смерть
После 1858
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Малукало Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
18.01.1882 ст.
Дочь: Солтан Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1890 ст.
Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
20.01.1892 ст.
Дочь: Солтан Евфросинья Антоновна
Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
19.02.1895 ст.
Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
09.06.1896 ст.
Сын: Солтан Климентий Антонович
Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
09.03.1899 ст.
Дочь: Солтан Маргарита Антоновна
Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
17.03.1904 ст.
Дочь: Солтан Зиновия Антоновна
Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна