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Солтан Антоний Иосифович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Солтан Иосиф Семёнович

Мать: Солтан Ксения Евсеевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Малукало Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1882 ст.

Дочь: Солтан Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1890 ст.

Сын: Солтан Василий Антонович

Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1892 ст.

Дочь: Солтан Евфросинья Антоновна

Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1895 ст.

Сын: Солтан Антоний Антонович

Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.06.1896 ст.

Сын: Солтан Климентий Антонович

Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1899 ст.

Дочь: Солтан Маргарита Антоновна

Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.03.1904 ст.

Дочь: Солтан Зиновия Антоновна

Мать ребёнка: Солтан Гликерия Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
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