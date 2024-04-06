Солтан Ксения Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солтан Ксения Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Солтан Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Солтан Иосиф Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Солтан Антоний Иосифович

Отец ребёнка: Солтан Иосиф Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Солтан Сигклитикия Иосифовна

Отец ребёнка: Солтан Иосиф Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кудина Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Солтан Иосиф Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солтан Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Солтан Иосиф Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимченко Акулина Иосифовна

Отец ребёнка: Солтан Иосиф Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солтан Мавра Иосифовна

Отец ребёнка: Солтан Иосиф Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
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