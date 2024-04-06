Солтан Ксения Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Солтан Иосиф Семёнович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Солтан Иосиф Семёнович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Солтан Сигклитикия Иосифовна
Отец ребёнка: Солтан Иосиф Семёнович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кудина Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Солтан Иосиф Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солтан Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Солтан Иосиф Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимченко Акулина Иосифовна
Отец ребёнка: Солтан Иосиф Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солтан Мавра Иосифовна
Отец ребёнка: Солтан Иосиф Семёнович
Смерть
После 1858