Солтан Иосиф Семёнович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Солтан Семён Петрович
Мать: Солтан Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Солтан Ксения Евсеевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Солтан Ксения Евсеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Солтан Сигклитикия Иосифовна
Мать ребёнка: Солтан Ксения Евсеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кудина Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Солтан Ксения Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солтан Татьяна Иосифовна
Мать ребёнка: Солтан Ксения Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимченко Акулина Иосифовна
Мать ребёнка: Солтан Ксения Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солтан Мавра Иосифовна
Мать ребёнка: Солтан Ксения Евсеевна
Смерть
После 1858