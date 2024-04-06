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Солтан Иосиф Семёнович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Солтан Семён Петрович

Мать: Солтан Фёкла Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Солтан Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: Солтан Ксения Евсеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Солтан Антоний Иосифович

Мать ребёнка: Солтан Ксения Евсеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Солтан Сигклитикия Иосифовна

Мать ребёнка: Солтан Ксения Евсеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кудина Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Солтан Ксения Евсеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солтан Татьяна Иосифовна

Мать ребёнка: Солтан Ксения Евсеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимченко Акулина Иосифовна

Мать ребёнка: Солтан Ксения Евсеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солтан Мавра Иосифовна

Мать ребёнка: Солтан Ксения Евсеевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
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