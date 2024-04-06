Солтан (Деркач) Гликерия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солтан (Деркач) Гликерия Григорьевна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деркач Григорий

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Малукало Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1882 ст.

Дочь: Солтан Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1890 ст.

Сын: Солтан Василий Антонович

Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1892 ст.

Дочь: Солтан Евфросинья Антоновна

Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1895 ст.

Сын: Солтан Антоний Антонович

Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.06.1896 ст.

Сын: Солтан Климентий Антонович

Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
05.04.1897 ст.
Покровское, Чернігівська область
Фёдор Дионисиевич Синюта
Рождение ребёнка
09.03.1899 ст.

Дочь: Солтан Маргарита Антоновна

Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.03.1904 ст.

Дочь: Солтан Зиновия Антоновна

Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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