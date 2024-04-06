Солтан (Деркач) Гликерия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Деркач Григорий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Малукало Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович
Рождение ребёнка
18.01.1882 ст.
Дочь: Солтан Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович
Рождение ребёнка
01.01.1890 ст.
Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович
Рождение ребёнка
20.01.1892 ст.
Дочь: Солтан Евфросинья Антоновна
Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович
Рождение ребёнка
19.02.1895 ст.
Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович
Рождение ребёнка
09.06.1896 ст.
Сын: Солтан Климентий Антонович
Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович
Восприемник
05.04.1897 ст.
Фёдор Дионисиевич Синюта
Рождение ребёнка
09.03.1899 ст.
Дочь: Солтан Маргарита Антоновна
Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович
Рождение ребёнка
17.03.1904 ст.
Дочь: Солтан Зиновия Антоновна
Отец ребёнка: Солтан Антоний Иосифович
Смерть
Неизвестно