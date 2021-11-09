Шалагина (Игушкина) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалагина (Игушкина) Анастасия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1925

Дата смерти

09.11.2021

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

1949 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1925

Отец: Игушкин Константин Степанович

Мать: Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.08.1949

Сын: Шалагин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Шалагин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
31.12.1951

Сын: Шалагин Николай Александрович

Отец ребёнка: Шалагин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
04.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалагин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
09.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалагин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
22.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалагин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
25.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалагин Александр Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалагин Александр Андреевич

Смерть
09.11.2021
г Самара
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