Шалагина (Игушкина) Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1925
Дата смерти09.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1925
Отец: Игушкин Константин Степанович
Мать: Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.08.1949
Сын: Шалагин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Шалагин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
31.12.1951
Сын: Шалагин Николай Александрович
Отец ребёнка: Шалагин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
04.07.1954
Рождение ребёнка
09.04.1957
Рождение ребёнка
22.12.1959
Рождение ребёнка
25.02.1962
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.2021
г Самара