Шалагин Николай Александрович
мужской, родился 31.12.1951
умер 26.11.2020
ОтецШалагин Александр Андреевич1926 г.р.
МатьШалагина (Игушкина) Анастасия Константиновна?.06.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
26.11.2020