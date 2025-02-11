Шалагин Николай Александрович 31.12.1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Шалагин Николай Александрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 31.12.1951

умер 26.11.2020

Отец
Шалагин Александр Андреевич1926 г.р.
Мать
Шалагина (Игушкина) Анастасия Константиновна?.06.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1951

Отец: Шалагин Александр Андреевич

Мать: Шалагина (Игушкина) Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.11.2020

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